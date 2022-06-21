Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası - Son Dakika
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Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

21.06.2022 08:54
Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası uygulandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, 2 dağ keçisi boynuzu buldu.

Ev sahibi şüpheliye, 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen boynuzlar ise müdürlüğe götürüldü.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası - Son Dakika
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