Adıyaman'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Merkeze bağlı Taşpınar köyünde bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı aldı.

Ekipler, M.Ş'ye ait evde yaptıkları aramada, 242 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.