Adıyaman'da evinde kalaşnikof ve tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde evinde kalaşnikof piyade tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kahta Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalında N.K'ye ait bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının evinde arama yapan ekipler, kalaşnikof piyade tüfeği ve ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.