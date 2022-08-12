Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası ve 37 bin 500 lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Adıyaman 'da, evinde uyuşturucu ele geçirilen sanık 16 yıl 6 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da uyuşturucu ticareti sanığına 16,5 yıl hapis - Son Dakika

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