Adıyaman'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
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Adıyaman'da bıçaklı saldırıda yaralanan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:59 Kaynak: AA
'da bıçaklı saldırıda yaralanan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde evinin önünde oturan Çimennur Atar (19), kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan Atar, olay yerine çağrılan polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis
olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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