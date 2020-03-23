Adıyaman'da evlere kitap servisi - Son Dakika
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Adıyaman'da evlere kitap servisi

6 saat önce

Adıyaman'da evlere kitap servisi Adıyaman Belediyesi 'evde kal' çağrısına destek için evde kalanlara ücretsiz kitap servisi yapıyor Adıyaman Belediyesi korona virüsünden dolayı dışarı çıkmayan vatandaşların evlerine kitap servisine başladı.

Adıyaman'da evlere kitap servisi

Adıyaman Belediyesi 'evde kal' çağrısına destek için evde kalanlara ücretsiz kitap servisi yapıyor

ADIYAMAN - Adıyaman Belediyesi korona virüsünden dolayı dışarı çıkmayan vatandaşların evlerine kitap servisine başladı.

Adıyaman Belediyesi 'evde kal' çağrılarına destek için önemli bir sosyal projeyi hayata geçirdi. Adıyaman Belediyesi sosyal medya hesaplarından 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara 'evlere kitap servisi' uygulaması başlattı. Bu anlamlı ve güzel etkinliği sosyal medya hesabından 'Haydi Adıyaman Kitap Vakti' başlığı ve #EvdeKalOku hashtagiyle duyurdu.

Adıyaman Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı bu paylaşıma vatandaş büyük ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaş kitap talebinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç kitap talep eden ilk iki aileyi kitapları kendisi götürdü. Kültür Müdürü Hakan Özöncel ile birlikte başkan Süleyman Kılınç, Sıtkı Bayraktar ve Sunahan Özdemir'e kitaplarını teslim etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, insanların evde kalmaları ve kitap okumalarını isteyerek, "Korona virüs nedeniyle dünyada bir buhran, bir kriz ortamı var. Tabi ki bu durumu iyi değerlendirmek lazım. Bu tür kriz ortamları, buhran ortamları insanın içindeki cevheri ortaya çıkartabilir. Bizde bu anlamda böyle ortamlarda kitap dağıtımı yapalım dedik. Millet olarak, ülke olarak çok az kitap okuyoruz. En azından böyle bir ortamda ufakta olsa insanların kitap okumalarına katkımız olsun diye düşündük. Sosyal medyadan da kitap okumak isteyenlere çağrıda bulunduk. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi" dedi.

Başkanın kitap takdim ettiği Sıtkı Bayraktar, uygulamanın çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "İnsanların evde canları sıkılıyor. Bizler için şuan dışarı çıkma yasağı var. Ondan dolayı da başkanımızın böyle bir uygulama başlattığından dolayı bir kitap talep ettik. Başkanımız onu bize kadar getirdi. Çok teşekkür ediyoruz, bu uygulamanın devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Sunahan Özdemir ise konuşmasında, "Başkanımızın böyle bir uygulama yaptığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Çocuklarımla birlikte kitap okumayı seviyorduk. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Buradan sesleniyorum. Mümkünse evlerinden çıkmasınlar. Evimizde oturup kitap okuyup, etkinlik yapalım. Facebook hesabımdan görmüştüm, başvurdum. Bu kadar erken dönüş yapacaklarını tahmin etmiyordum. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da evlere kitap servisi

Adıyaman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

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