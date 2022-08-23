Yaşlı adam sokak ortasında bıçaklandı - Son Dakika
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Yaşlı adam sokak ortasında bıçaklandı

23.08.2022 18:52
Yaşlı adam sokak ortasında bıçaklandı

Adıyaman'da evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Adıyaman'da evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Cemevi yakınlarında bulunan evlerinin önündeki sokakta yürüyen Mahmut Ç. (65), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından bıçaklanan Mahmut Ç., Kanlar içerisinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam sokak ortasında bıçaklandı - Son Dakika

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