Perde asarken 3.kattan aşağıya düştü - Son Dakika
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Perde asarken 3.kattan aşağıya düştü

28.08.2022 14:57
Perde asarken 3.kattan aşağıya düştü

Adıyaman'da, evlerinin perdelerini asarken dengesini kaybederek 3.katın penceresinden aşağıya düşen kişi yaralandı.

Adıyaman'da, evlerinin perdelerini asarken dengesini kaybederek 3.katın penceresinden aşağıya düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınlarında bulunan bir binan 3.katında ikamet eden Ayhan P. (34), evin perdelerini astığı esnada dengesini kaybederek pencereden dışarıya doğru düştü. 3.kattan düşen kişi yaralanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Perde asarken 3.kattan aşağıya düştü - Son Dakika

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