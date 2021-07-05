Adıyaman'da eylem nedeniyle mağdur olan ailelere ziyaret - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentte dün tütün üreticilerinin gerçekleştirdiği yol kapama eylemi nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşmakta sıkıntı çeken vatandaşları ziyaret etti.

Kılınç, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile Gerger ilçesinden doğum için kente gelmeye çalışırken kapanan yol nedeniyle ambulansta doğum yapmak zorunda kalan İmmihan Memiş ile Çelikhan ilçesinde geçirdiği iş kazası sonucu yaralanan, hastaneye ulaştırılmaya çalışılan Abdurrahman Tan'ın ailesini ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, mağdur olan aileleri ziyaret ettiklerini ve her zaman ailelerin yanlarında olacaklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise iki hastanın da kapanan yollar nedeniyle dağ yolları kullanılarak hastaneye ulaştırılmaya çalışıldığını belirterek, "Bu Adıyamanlının yapacağı bir iş değil. Ben buna inanmıyorum." dedi.

Bebeğin durumu kritik

Ambulansta doğum yapan İmmihan Memiş ise hastaneye getirilirken korktuğunu söyledi.

Sağlık ekiplerinin tesellisi ve yardımıyla doğumu gerçekleştirdiğini aktaran Memiş, "Ambulansı durdurmak istediler. Zorbalık yaparak kapıyı açmak istediler ancak sağlık ekipleri hasta olduğunu söylediler. Ona rağmen inanmayıp kapıları açmak istediler, yol vermediler. Başka köyden dolanıp gelebildik. Yolda doğum yaptım. Çocuğum şu an yoğun bakımda. Öyle bir zorbalık yapmamış olsalardı, hastanede doğum yapardım. Ben iyiyim ama bebeğimin durumu kritik." diye konuştu.