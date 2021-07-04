Adıyaman'da eylem yapan tütün üreticileri Vali Çuhadar ve AK Parti İl Başkanı Dağtekin ile görüştü - Son Dakika

Adıyaman'da eylem yapan tütün üreticileri, Vali Mahmut Çuhadar ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile görüşerek eylemlerini sonlandırdı.

Adıyaman- Kahta kara yolu ile bazı kente giriş noktalarını saat 10.30'da traktörleri ve araçlarıyla kapatan tütün üreticileri, uzun süre bölgeden ayrılmadı.

Jandarma ve polis özel harekat ekipleri bölgede tedbir aldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan ve CHP İl Başkanı Burak Binzet bölgede vatandaşlarla görüştü.

Tütün üreticileri, sabah saatlerinde bölgeye gelen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan ve CHP İl Başkanı Burak Binzet ile beraberindekilerden konunun siyasi malzeme yapılmamasını istedi.

Uzun süre kapanan yolda mağdur olan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Vali Çuhadar, üreticilere her zaman kapılarının açık olduğunu belirterek, yapılan eylemin uygun olmadığını, konuyla ilgili gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise sorumluluğun kendilerinde olduğu için yanlarına geldiklerini belirterek, konuyla ilgili gerekli çalışma yapıldığını, yasal eksiklerin tamamlanacağını ifade etti. Dağtekin, mecliste konunun görüşüleceğini de kaydetti.

Tütün üreticileri, Vali Çuhadar ve İl Başkanı Dağtekin ile görüştükten sonra eylemlerini sonlandırdı, yol 12 saat sonra ulaşıma açıldı.