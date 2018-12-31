Adıyaman'da Fabrika Yangını

Adıyaman'da yem fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da yem fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.



Organize sanayi bölgesindeki bir yem fabrikasında sobasından sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı.



Yangına ilk müdahaleyi yapan işçiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.



İşçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadıköy'de Korkutan Yangın

10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi!

Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki