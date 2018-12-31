Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Fabrika Yangını

Adıyaman'da Fabrika Yangını

23 dakika önce

Adıyaman'da yem fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

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Adıyaman'da yem fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Organize sanayi bölgesindeki bir yem fabrikasında sobasından sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan işçiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İşçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:45 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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