Adıyaman'da feci kaza: Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı - Son Dakika

Adıyaman'da feci kaza: Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı
Adıyaman'da feci kaza: Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akdoğanlar Köyü yakınlarında mevsimlik işçileri taşıyan 02 D 4025 plakalı minibüs ile 16 NIR 09 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.
Adıyaman'da feci kaza: Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akdoğanlar Köyü yakınlarında mevsimlik işçileri taşıyan 02 D 4025 plakalı minibüs ile 16 NIR 09 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Son Dakika Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny, Galatasaray'a önerildi Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Malatya'da Vali ve Belediye Başkanı, vatandaşları SMS ile uyardı: 15 gün boyunca dışarı çıkmayın Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi