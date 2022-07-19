Adıyaman'da feci olay - Son Dakika
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Adıyaman'da feci olay

19.07.2022 16:31

Adıyaman'da, Karayollarına ait yön levhasını söken işçi önce yüksek gerilim hattına kapıldı sonra çıkan yangında alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Adıyaman'da, Karayollarına ait yön levhasını söken işçi önce yüksek gerilim hattına kapıldı sonra çıkan yangında alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağında yapımına başlanılan köprülü kavşak çalışmasında karayollarına ait yön levhaları sökülmek istendi. Vinç yardımıyla yerinden sökülen yön levhasının rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına temas etti. Bu esnada levhanın ayak demirlerini tutan Nizamettin B. (60), yüksek gerilim hattına kapıldı.

Yüksel gerilim yangına da neden oldu. Gerilime kapılan Nizamettin B., çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Bir süre alevlerin arasında kalan Nizamettin B., elektrik hattının kesilmesiyle hem iş arkadaşları hem de vatandaşlar tarafından alevlerin arasından alındı. Nizamettin B'nin yanan kıyafetlerinin söndürülmesiyle zaman kaybetmemek adına araçla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nizamettin B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir - İHA)

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Adıyaman'da orman yangını korkuttu Adıyaman'da orman yangını korkuttu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da feci olay - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da feci olay - Son Dakika
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