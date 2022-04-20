Adıyaman'da fenalaşan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada - Son Dakika
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Adıyaman'da fenalaşan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

20.04.2022 16:18
Adıyaman'da fenalaşan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

Adıyaman'da fenalaşarak yer yığılan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da fenalaşarak yer yığılan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenisanayi Mahallesi'ndeki bir özel hastaneden çıktıktan sonra yolun kenarında bekleyen bir kadın aniden fenalaştı.

Bir otomobil geçerken ayakta durmakta güçlük çeken kadın, otomobilin geçmesiyle beraber yere yığıldı.

Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kadının yere yığılması ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer aldı.

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Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da fenalaşan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada - Son Dakika


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