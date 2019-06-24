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Adıyaman'da FETÖ'den 6 tutuklama

2 saat önce

ADIYAMAN'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adıyaman'da FETÖ'den 6 tutuklama, System.String[]
ADIYAMAN'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Salı günü haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün askeri öğrencilerden sorumlu kişi ve mütevelli heyeti üyelerinin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine konulurken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:16 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Güncel
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