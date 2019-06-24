Adıyaman'da FETÖ'den 6 tutuklama
2 saat önce
ADIYAMAN'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:16 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Salı günü haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Adıyaman, Kahramanmaraş
, Adana
, İstanbul
, Elazığ
, Gümüşhane
ve Mardin
'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün askeri öğrencilerden sorumlu kişi ve mütevelli heyeti üyelerinin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine konulurken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
- Adıyaman
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