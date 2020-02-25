Adıyaman'da FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Adıyaman'da FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonunda 2 tutuklama

6 saat önce

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da FETÖ'nün

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce askeri okullardan ihraç edilen S.D, İ.Y, R.K.E, S.İ, E.K. ve H.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve İ.Y. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların örgüt evlerinde kaldıkları, kod adı kullandıkları ve örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandıkları belirtildi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı
CHP'li Salıcı, CNN Türk muhabirinin sorusuna kızdı: Erdoğan'a sorabiliyor musun? Amerikalı kadın avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok

Son Dakika Haberleri
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:17:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]