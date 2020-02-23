Adıyaman'da FETÖ'nün sözde "büyük bölge talebe sorumlusu" yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da FETÖ'nün sözde 'büyük bölge talebe sorumlusu' yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da FETÖ'nün sözde "büyük bölge talebe sorumlusu" yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde "büyük bölge talebe sorumlusu" yakalandı.

Adıyaman'da FETÖ'nün sözde

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde "büyük bölge talebe sorumlusu" yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kentteki sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Hatice G'nin Adana'da bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hatice G, sorgulanmak üzere kente getirildi. Örgütün sözde "büyük bölge talebe sorumlusu" olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, zanlının Bylock kullanıcısı olduğu, 27 ayrı kişinin ifadesinde adının geçtiği, eşi Mehmet G'nin askeri mahrem imam olarak mahkum olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor
Başakşehir'de AFAD'ı alarma geçiren koku! 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 23:45:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da FETÖ'nün sözde "büyük bölge talebe sorumlusu" yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]