Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı

Adıyaman'da Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında E.G. ve R.G. çifti gözaltına alındı.

Adıyaman'da Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında E.G. ve R.G. çifti gözaltına alındı.

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen ve haklarında yakalama kararı bulunan E.G. ve eşi R.G., Yeşilyurt Mahallesi'nde saklandıkları evde jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri yapılan FETÖ şüphelisi çiftin, Muğla'ya gönderileceği belirtildi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:04 Kaynak: DHA

Muğla, Adıyaman, Güncel
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