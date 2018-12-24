Adıyaman'da Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı
1 saat önce
Adıyaman merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman
merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman, Şanlıurfa
ve Karabük
'te eş zamanlı FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında S.E., V.D., M.Ö.ve Z.K., isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirilirken adreslerinde bulunamayan M.G., ile A.T., isimli 2 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:47 Kaynak: İHA
Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı
Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım