Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu
46 dakika önce
Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda karı koca gözaltına alındı.
Adıyaman
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda karı koca gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla aranan E.G. ile eşi R.G'nin Yeşilyurt Mahallesi
'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çift, Muğla'ya gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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