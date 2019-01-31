Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu

Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu

46 dakika önce

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda karı koca gözaltına alındı.

Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda karı koca gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla aranan E.G. ile eşi R.G'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çift, Muğla'ya gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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