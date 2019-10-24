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Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranmakta olan 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranmakta olan 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock kullandıkları belirlenen firari N.A. ile G.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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