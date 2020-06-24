Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.