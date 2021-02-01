Adıyaman'da FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı

01.02.2021 14:11
Adıyaman'da FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri, kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen iki eski polis ile bir askeri öğrencinin de arasında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üç vekilin CHP'den istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: AK Parti'yi suçlamak yüzsüzlük, pişkinliktir Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin Myanmar'daki askeri darbe Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor         
14:32
Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz         
14:16
Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı         
13:41
Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız         
13:33
Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir         
12:10
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 14:38:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei