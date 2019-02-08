Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Fetö Sanığına Hapis Cezası

Adıyaman'da Fetö Sanığına Hapis Cezası

1 saat önce

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman'da Fetö Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Hatice Atmaca, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Atmaca, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bağlı birçok kurumda çalıştığını, örgüt içerisinde "büyük bölgeci" olarak görev yaptığını belirterek, kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Atmaca'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:25 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York Knicks Takımı, FETÖ'cü Enes Kanter ile Yollarını Ayırdı Yargıtay'dan Emsal Karar: Boşanan Koca İşsiz de Olsa Karısına Nafaka Ödeyecek

Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:56:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Fetö Sanığına Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]