Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da fetö şüphelisi 4 kişi adliyede
Son Dakika Güncel Adıyaman'da fetö şüphelisi 4 kişi adliyede

Adıyaman'da fetö şüphelisi 4 kişi adliyede

7 saat önce

Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyedeAdıyaman'da, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede

Adıyaman'da, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik geçen çarşamba günü operasyon düzenlendi.

Adıyaman merkezli operasyonda Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında askeri öğrenci sorumlusu ile 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 2'si kadın 9 şüpheliyi yakalamak için gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü. Sorgulaları tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin sorgusu devam ederken polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi arıyor.

Adıyaman'da fetö şüphelisi 4 kişi adliyede

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
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