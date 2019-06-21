Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyede
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Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyedeAdıyaman'da, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyede
Adıyaman'da, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, Salı günü haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Adıyaman, Kahramanmaraş
, Adana
, İstanbul
, Elazığ
, Gümüşhane
ve Mardin
'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün askeri öğrenclerden sorumlu kişi ve mütevelli heyeti üyelerinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüphelilerden 8'i, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 7 kişinin emniyetteki sorguları ise devam ediyor.
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