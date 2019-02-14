Adıyaman'da Fetö Şüphelisi 9 Kişi Adliyede

Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyedeAdıyaman'da, FETÖPDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede



Adıyaman'da, FETÖPDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.



Ankara merkezli 76 ilde başlatılan FETÖPDY soruşturması kapsamında, Adıyaman'da 14'ü komiser yardımcısı, 2'si sivil olmak üzere 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 sivil ile 1'i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı.



Emniyette sorgulaması tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi, 6 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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