Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Fetö Şüphelisi Tutuklandı

Adıyaman'da Fetö Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, jandarmanın bir akaryakıt istasyonunda şüphe üzerine kimlik sorgusunu yapıp, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı belirlenince gözaltına aldığı H.D., tutuklandı.

Adıyaman'da Fetö Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
ADIYAMAN'da, jandarmanın bir akaryakıt istasyonunda şüphe üzerine kimlik sorgusunu yapıp, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı belirlenince gözaltına aldığı H.D., tutuklandı.

?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman- Kahta karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Sorgulamada H.D.'nin, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan H.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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