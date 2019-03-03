Adıyaman'da Fetö Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, jandarmanın bir akaryakıt istasyonunda şüphe üzerine kimlik sorgusunu yapıp, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı belirlenince gözaltına aldığı H.D., tutuklandı.
ADIYAMAN'da, jandarmanın bir akaryakıt istasyonunda şüphe üzerine kimlik sorgusunu yapıp, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı belirlenince gözaltına aldığı H.D., tutuklandı.
?İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Adıyaman- Kahta
karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Sorgulamada H.D.'nin, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan H.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:18 Kaynak: DHA
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