Adıyaman'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., daha sonra cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:24 - Kaynak: DHA
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