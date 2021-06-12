Filistin yararına kermes - Son Dakika

Filistin yararına kermes

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği, Filistin'deki vatandaşlar yararına kermes düzenledi.

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği, Filistin'deki vatandaşlar yararına kermes düzenledi. Demokrasi parkında açılan kermese vatandaşlar katıldı. Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği Genç Başkanı Osman Bozan, Filistin'deki aileler ve mağdurlar için kermes düzenlediklerini söyledi. Kermesin 2 gün süreceğini belirten Bozan şunları kaydetti: "Burada hayırsever vatandaşlarımızın evlerinden getirdiği yemekleri halkımızın yararına sunduk. Halkımızdan aldığımız maddi desteği de inşallah Filistinli kardeşlerimizin yararına sunacağız. Adıyamanlı halkımız yoğun talep etti. Uzun zamandır salgın süreci dolayısı ile bu tür organizasyonları özledik."

Son Dakika

Salgının ateşi düştü ama acillerde yoğunluk var! Yetkili isim, bu vakalara dikkat çekiyor

Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın giydiği gelinliğe talep yağdı! İşte özel tasarımın fiyatı

Herkes insan sanıyor ama gerçek bambaşka! Dijital modeller milyonlar kazanıyorlar

İki kadın trafikte saç başa kavga etti! Trafiği kilitleyen kavga anı kamerada

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın evinde peş peşe poz verdi! Mezura görünümlü kemeri görenler dönüp bir daha baktı

Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, mayo ve aksesuarları için tamı tamına 23 bin TL ödedi

Son Dakika: İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den sarı kodlu sel ve dolu uyarısı geldi

Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı