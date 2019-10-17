Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da firari asker hırsızlıktan tutuklandı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da firari asker hırsızlıktan tutuklandı

Adıyaman'da firari asker hırsızlıktan tutuklandı

1 saat önce

Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan firari asker tutuklandı.

Adıyaman'da firari asker hırsızlıktan tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan firari asker tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evden cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.B. olduğunu tespit etti.

Kent merkezinde gözaltına alınan Ş.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan zanlının yaklaşık 2 ay önce Edirne'deki birliğinden firar ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu
Alman basınından, asker selamı vermeyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Milli Takım'dan atılabilir iddiası Milan'ın hocası Pioli'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Ayrılığı söz konusu değil Fenerbahçe sözleşmesi biten 9 isimden 5 tanesi ile sözleşme yenileyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:46:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da firari asker hırsızlıktan tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]