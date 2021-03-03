Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlenen A.E. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.??????????????