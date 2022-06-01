Adıyaman'da firik hasadına başlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da firik hasadına başlandı

01.06.2022 17:03
Adıyaman'da firik hasadına başlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üreticiler firik hasadı yapıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üreticiler firik hasadı yapıyor.

Gölbaşı ilçesinde bağlı Belören Beldesi'nde yaş buğdaydan elde edilen buğday firiği hasadına katılan Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, çiftçilerle bereketli bir sezon diledi.

Kaymakam Ayrancı, hasat hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz'dan bilgi aldı.

Kaymakam Ayrancı'ya Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da firik hasadına başlandı - Son Dakika


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