Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Fırıncı Esnafına Hijyen Eğitimi Verildi

Adıyaman'da Fırıncı Esnafına Hijyen Eğitimi Verildi

1 saat önce

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri fırın çalışanlarına hijyen eğitimi verdi.

Adıyaman'da Fırıncı Esnafına Hijyen Eğitimi Verildi, System.String[]
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri fırın çalışanlarına hijyen eğitimi verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, eğitimde ekmek mevzuatı, işletme hijyeni, kişisel hijyen ve gıda kaynaklı hastalıklar konusunda eğitim verileceğini, eğitim sonunda fırın çalışanlarının sınava tabi tutularak, sınavda başarılı olanlara hijyen eğitim belgesi verileceğini belirtti.

Adil Alan, 2018 yılında, 474 fırının 733 defa denetlendiğini, kayıtsız fırınlara ceza kesildiğini, fırınlardan ekmek numuneleri alarak Bakanlık laboratuarında analizlerinin yaptırıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:37 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel
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