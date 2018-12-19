Adıyaman'da Fırıncı Esnafına Hijyen Eğitimi Verildi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri fırın çalışanlarına hijyen eğitimi verdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri fırın çalışanlarına hijyen eğitimi verdi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, eğitimde ekmek mevzuatı, işletme hijyeni, kişisel hijyen ve gıda kaynaklı hastalıklar konusunda eğitim verileceğini, eğitim sonunda fırın çalışanlarının sınava tabi tutularak, sınavda başarılı olanlara hijyen eğitim belgesi verileceğini belirtti.



Adil Alan, 2018 yılında, 474 fırının 733 defa denetlendiğini, kayıtsız fırınlara ceza kesildiğini, fırınlardan ekmek numuneleri alarak Bakanlık laboratuarında analizlerinin yaptırıldığını kaydetti.

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