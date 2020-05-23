Adıyaman'da fırıncılar, Ramazan Bayramı arifesinde, kentin yöresel lezzetlerinden "bayram taplaması" siparişlerini yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte uzun yıllardır evlerde un, süt, kabartma tozu, susam, şeker, tuz, maya karışımından yapılan, kırsal bölgede tandır, şehir merkezlerinde ise fırınlarda pişirilen "bayram taplaması", misafirlerin damaklarını tatlandırıyor.

Adıyaman'da fırıncılar, bayram arifesinde siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Kızgın ateşin önünde nar gibi kızaran taplamalar, misafirlere isteğe göre hem kurabiye hem de tatlı olarak ikram ediliyor.

Taplama ustası Hacı Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde işlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Adıyaman'da taplamanın evlerin "olmazsa olmaz" lezzetleri arasında bulunduğunu belirten Atıcı, şöyle konuştu:

"Taplama, bayramda gelen misafirlere ikram edilir. Eskiden kuru pasta rağbet görürken son zamanlarda taplama yoğun ilgi görüyor. Tuz, şeker, susam ve çöreklisi olmak üzere tüm çeşitleri mevcut. Sağlık açısından oldukça faydalı. İçinde vücuda faydalı baharatlar var. Farklı illerden bin 500 tona yakın taplama siparişi aldık. Yıl boyunca bu ayı bekliyoruz."

Atıcı, "Hamuru yoğurduktan sonra yumak haline getiriyoruz. Daha sonra iyice açıyoruz. Yaklaşık bir saat içinde taplama hazırlanıyor. Müşteriler oldukça rağbet gösteriyor. Katkı maddesi olmadığı için çok tercih ediliyor." dedi.

Müşterilerden İbrahim Barış Can Tabakçı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramda misafirliğin olmayacağını, taplamayı evde ailesiyle tüketeceğini dile getirdi.