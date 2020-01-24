Adıyaman'da fırtına çadırları devirdi, tabelaları uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da fırtına çadırları devirdi, tabelaları uçurdu - Son Dakika

Adıyaman'da fırtına çadırları devirdi, tabelaları uçurdu

6 saat önce

Adıyaman'da etkili olan fırtına nedeniyle çadırlar devrildi, tabelalar uçtu.

Adıyaman'da fırtına çadırları devirdi, tabelaları uçurdu, System.String[]

Adıyaman'da etkili olan fırtına nedeniyle çadırlar devrildi, tabelalar uçtu. Fırtınanın etkisiyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 13 kişi zehirlendi.


Dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar Adıyaman'da hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin 'kuvvetli fırtına' uyarısı yaptığı Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle tabelalar uçtu, çadırlar devrildi. Yeşilyurt Taziye Evi önünde bulunan yemek çadırı rüzgarın etkisiyle devrilerek yan yattı. Masa ve sandalyeler ise havada uçuştu. Çarşı merkezinde birçok iş yerinin tabelasının yanı sıra valiliğin çatısının üzerinde bulunan tabela da uçtu.


Rüzgarın etkisiyle sabodan sızan karbonmonoksit gazından il merkezi, Kahta ve Samsat ilçelerinde toplam 13 kişi zehirlendi.


Şiddetli rüzgarın 1 gün daha etkili olacağı belirtiliyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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