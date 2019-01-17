Adıyaman da Fırtına Çatıları Uçurdu, 1 Kadın Ayağından Yaralandı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan sacın altında kalan bir kadının ayağı kırıldı, 5 araç ise zarar gördü.
ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan sacın altında kalan bir kadının ayağı kırıldı, 5 araç ise zarar gördü.Olay, sabah saatlerde Esentepe Mahallesi
'nde meydana geldi. Gazeteciler Cemiyeti
konutlarında yerde atık vaziyette bulunan saç çatı şiddetli rüzgar nedeniyle havalanarak o esnada ismi öğrenilemeyen kadının üzerine ve park halinde bulunan 5 aracın üzerine düştü. Saç çatının düşme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken 5 aracın zarar gördüğü olayda ismi öğrenilemeyen kadının ayağı kırık olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Mahir ALAN/ADIYAMAN, -
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:13 Kaynak: DHA
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