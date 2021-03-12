ADIYAMAN Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu - Son Dakika

ADIYAMAN Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu
12.03.2021 13:16
Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal olduADIYAMAN'da, etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kentte uçak seferleri iptal edildi.
Adıyaman'da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu
ADIYAMAN'da, etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kentte uçak seferleri iptal edildi.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gün içinde de devam etti. Fırtına nedeniyle farklı bölgelerdeki birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çöp konteynerleri yola savruldu. Fırtına nedeniyle Ankara ve İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
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