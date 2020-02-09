Adıyaman'da fırtına minareyi devirdi - Son Dakika
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Adıyaman'da fırtına minareyi devirdi

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar bir minarenin caminin üzerine devrilmesine neden oldu.

Adıyaman'da fırtına minareyi devirdi, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar bir minarenin caminin üzerine devrilmesine neden oldu.


Olay, Adıyaman'ın Sincik ilçesi Arıkonak köyünde meydana geldi. Dün gece itibariyle hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğü Sincik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Arıkonak Köyü Camii'nin iki minaresinden biri yıkıldı.


Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ve ulaşımın sağlanamadığı Arıkonak Köyü Camii'nin yeni yapılan taş minaresi sağlam kalırken, önceden yapılan demir minare caminin üzerine düştü.


Arıkonak Köyü Muhtarı Mehmet Işık, caminin üzerindeki minarenin vinç yardımı ile kaldırılması gerektiğini ancak yolun kapalı olmasından dolayı bunun gerçekleştirilemediğini söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Arıkonak, Sincik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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