Adıyaman'da fırtınanın neden olduğu hasarın boyutu bir gün sonra ortaya çıktı - Son Dakika

Adıyaman'da fırtınanın neden olduğu hasarın boyutu bir gün sonra ortaya çıktı

ADIYAMAN ve ilçelerinde, dün gece etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, araçlar zarar gördü, ağaçlar devrildi. Fırtınanın ardından hasarın boyutu bir gün sonra ortaya çıktı.