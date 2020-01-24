Adıyaman'da fırtınanın uçurduğu çatı 3 otomobile zarar verdi - Son Dakika

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Adıyaman'da fırtınanın uçurduğu çatı 3 otomobile zarar verdi
6 saat önce
ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatı, otomobillerin üzerine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatı, otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde hasar oluştu.
Kentte dün gece başlayan fırtına, gün içerisinde de etkisini sürdürdü. Eskisaray Mahallesi'nde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait lojmanın çatısının bir bölümü, fırtına nedeniyle kopup, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde hasar meydana gelirken, çatı görevliler tarafından kaldırıldı.Öte yandan Adıyaman Belediyesi hoparlörlerden anonslar yaparak, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.
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