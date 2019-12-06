Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da "Fotoğrafların Diliyle Adıyaman" adlı sergi açıldı
Son Dakika Kültür Sanat Adıyaman'da 'Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' adlı sergi açıldı - Son Dakika

Adıyaman'da "Fotoğrafların Diliyle Adıyaman" adlı sergi açıldı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Fotoğrafların Diliyle Adıyaman" adlı sergi açıldı.

Adıyaman'da

Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Fotoğrafların Diliyle Adıyaman" adlı sergi açıldı.

Keleş Konağı'nda düzenlenen sergide, 12 fotoğraf sanatçısı tarafından tamamı Adıyaman'da çekilen 50 eser yer aldı.

Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürü Hakan Özöncel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de gezdiği sergi, 9 Aralık'a kadar açık kalacak.

Adıyaman, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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