Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Fotoğrafların Diliyle Adıyaman" adlı sergi açıldı.

Keleş Konağı'nda düzenlenen sergide, 12 fotoğraf sanatçısı tarafından tamamı Adıyaman'da çekilen 50 eser yer aldı.

Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürü Hakan Özöncel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de gezdiği sergi, 9 Aralık'a kadar açık kalacak.