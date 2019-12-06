Adıyaman'da "Fotoğrafların Diliyle Adıyaman" adlı sergi açıldı
6 saat önce
Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Fotoğrafların Diliyle Adıyaman" adlı sergi açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Fotoğrafların Diliyle Adıyaman" adlı sergi açıldı.
Keleş Konağı'nda düzenlenen sergide, 12 fotoğraf sanatçısı tarafından tamamı Adıyaman'da çekilen 50 eser yer aldı.
Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürü Hakan Özöncel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de gezdiği sergi, 9 Aralık'a kadar açık kalacak.
Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti Washinghton'daki uluslararası tanıtım etkinliğinde Amerikalılar, Türk simidi için kuyruğa girdi Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastaneye aylık 150 bin TL ödüyor