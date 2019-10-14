Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da fuhuş operasyonları: 5 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da fuhuş operasyonları: 5 gözaltı

Adıyaman'da fuhuş operasyonları: 5 gözaltı

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da fuhuş operasyonları: 5 gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan fuhuş operasyonu kapsamında, H.D. isimli kadın ile M.P. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıslara 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçundan idari para cezası uygulandı.


Bir başka fuhuş operasyonunda ise F.A. isimli şahıs ile F.K. isimli kadın şahıs gözaltına alındı. Yakalanan her iki şahsa 'fuhuş' suçundan idari para cezası kesilirken; 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarından ev sahibi S.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
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