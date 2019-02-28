Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu

Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

- Polis ekiplerinin evin kapısına gelmesi Ekiplerin evi mühürlemesi ADIYAMAN- Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

- Polis ekiplerinin evin kapısına gelmesi
Ekiplerin evi mühürlemesi ADIYAMAN- Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen evler mühürlendi.

Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 7 bin 682 lira para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:23 Kaynak: AA

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