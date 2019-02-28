Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
- Polis ekiplerinin evin kapısına gelmesi Ekiplerin evi mühürlemesi ADIYAMAN- Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
- Polis
ekiplerinin evin kapısına gelmesi
Ekiplerin evi mühürlemesi ADIYAMAN- Adıyaman
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen evler mühürlendi. Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 7 bin 682 lira para cezası uygulandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:23 Kaynak: AA
Av Tüfeğini Denemek İsteyen Kişi, 4 Yaşındaki Kızını Av Tüfeğiyle Vurdu
Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı
Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı
Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu