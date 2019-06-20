Adıyaman'da fuhuş operasyonu
39 dakika önce
Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:28 Kaynak: AA
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlılara Kabahatler Kanunu uyarınca 5 bin 200 lira para cezası uygulandı.
Fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 ev ekiplerce mühürlendi.
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