Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da fuhuş operasyonu
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Adıyaman'da fuhuş operasyonu

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, fuhşa aracılık ettiği öne sürülen M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:28 Kaynak: AA
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