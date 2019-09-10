Adıyaman'da fuhuş operasyonu

Alınan bilgiye göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, fuhşa aracılık ettiği öne sürülen M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu