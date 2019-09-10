Adıyaman'da fuhuş operasyonu
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:28 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, fuhşa aracılık ettiği öne sürülen M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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