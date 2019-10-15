Adıyaman'da fuhuş operasyonu
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Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:58 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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