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Adıyaman'da fuhuş operasyonu

7 dakika önce

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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