Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonları kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde fuhşa yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Z.D., F.A., Ç.P., Y.B., A.K., isimli toplam 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN