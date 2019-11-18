Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonları kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonları kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde fuhşa yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Z.D., F.A., Ç.P., Y.B., A.K., isimli toplam 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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