Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceden belirledikleri 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği belirlenen E.Ç., E.Y., Ç.B., S.S., C.Ö. ve G.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Fuhuş yapılan evler ise mühürlendi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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