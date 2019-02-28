Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı

Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş yapıldığı ihbarıyla harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'ndeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:23 Kaynak: DHA

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